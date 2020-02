Uber e 99 entram na agenda do governador Ibaneis Rocha

PUBLICIDADE 

Após muitos pedidos, o governador Ibaneis Rocha (MDB) se encontra nesta quinta (27) com lideranças de aplicativos de transportes — como Uber e 99 — para discutir possíveis vetos ao texto aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), no dia 11 de fevereiro. Única a votar contra a proposição do colega, a distrital Júlia Lucy (Novo) está à frente das negociações.

Desde a aprovação do então PL 717/20, do distrital Daniel Donizet (PSDB), as empresas tem trabalhado junto ao Buriti em favor do veto palaciano às mudanças, mas o governador Ibaneis tem resistido. Há informações de que Ibaneis não estaria disposto a cortar parte do texto, mas a decisão final dependerá da conversa de hoje.

Além dos dirigentes das empresas, a reunião deve contar com representantes dos motoristas que devem levar sugestões e propostas para uma nova mudança legal. Um texto alternativo também deve ser apresentado ao comando palaciano.

A intenção do encontro será achar soluções para a segurança dos colaboradores que sejam “viáveis” aos motoristas e às companhias. Um possível entendimento evitaria uma judicialização da nova norma.

O encontro com o governador Ibaneis Rocha já havia sido buscado pelos integrantes dos aplicativos móveis, mas a conversa só foi confirmada depois que a distrital Júlia Lucy procurou o comando palaciano. A reunião acontece agora às 14h30.