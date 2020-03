Turismo bomba no DF e cresce 120% em buscas por destinos em 2020

PUBLICIDADE 

O brasileiro está dando preferência a viagens para destinos nacionais e, em comparação à março e abril de 2019, Brasília teve crescimento de 120% nas buscas. O levantamento é do site de viagens Kayak, um dos maiores do mundo no segmento. A capital federal ficou atrás apenas das cidades de Fortaleza (CE) e Cabo Frio (RJ), que tiveram crescimento de 133% e 125%, respectivamente.

O levanto tem como base a procura por voos de ida e volta na classe econômica, saindo de todos os aeroportos do Brasil, com rumo a terminais de todo o mundo, levando em consideração as passagens buscadas em janeiro de 2020 e janeiro de 2019, para viagens em março e abril de cada ano.

Para a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, a tendência é que a capital federal ganhe cada vez mais força na rota turística nacional. “Essa colocação mostra que o turista está mais aberto a conhecer outras belezas e histórias do nosso país. O Governo do Distrito Federal está realizando um trabalho de estruturação das atividades para promover Brasília, atrair e acolher turistas, o que gera mais empregos e movimenta a economia da cidade”, avalia a secretária de Turismo.

Para a presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (ABIH-DF), Adriana Pinto, o crescimento das buscas por Brasília é consequência de um trabalho integrado. “Já estamos colhendo os frutos da divulgação que a Setur-DF vem fazendo desde o ano passado, com esse esforço incansável para mostrar Brasília como um destino interessante para o turista brasileiro e estrangeiro. As ações conjuntas com a Fecomércio, a Voetur, a CVC, as publicações em revistas de bordo, todas essas são ações que a gente consegue colher os frutos a médio e longo prazo. Brasília está pronta. Toda a rede de hotelaria está preparada e equipada para receber todos os turistas e estamos muito felizes com o resultado”, diz a presidente.

O diretor de negócios aéreos da Inframerica, Roberto Luiz, também comemorou o aumento da procura. “Ver Brasília na lista de destinos mais procurados para nós é um orgulho. O trabalho do Governo do Distrito Federal tem sido essencial para atrair turistas para conhecer a capital do nosso país. Isto é reflexo de ações acertadas e da parceria público-privada. E quanto mais turistas, mais voos e mais oportunidades de negócios para a região”, conta.

O presidente da Voetur, Carlos Alberto de Sá, também avaliou o resultado. “Isso representa o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Setur em conjunto com o trade, e mostra ainda que Brasília se consolida cada vez mais como destino para o desenvolvimento do turismo nacional”, afirma.

No topo dos destinos nacionais e mundiais

Outro levantamento recente, dessa vez realizado pelo Google Travel, aponta Brasília em 4º lugar no ranking dos destinos mais procurados entre os brasileiros para 2020. A pesquisa é global e a capital federal ficou atrás apenas de Londres (1º), Rio de Janeiro (2º) e São Paulo (3º). Para chegar ao resultado, a empresa considerou as reservas feitas ao longo de 2019 para este ano.

Opções de lazer em Brasília

A capital federal é muito mais do que um centro histórico e político, e também vai além das atrações arquitetônicas, já mundialmente reconhecidas. A cidade possui outros pontos fortes para turismo e lazer. Quem visita Brasília pode conhecer diversas cachoeiras, parques, rios, além de toda a orla do Lago Paranoá. Isso faz dela a cidade ideal para a prática de turismo de aventura e de esportes aquáticos como kitesurf, windsurf e caiaque, além de parapente e outros esportes radicais.

O turismo rural também é uma boa pedida para quem busca de tranquilidade e descanso. A noite brasiliense é agitada e abriga bares e restaurantes das mais variadas fontes de gastronomia e para diferentes bolsos. Outra atração que só Brasília tem é a cerimônia da Troca da Bandeira, que ocorre no primeiro domingo de cada mês. É uma das maiores expressões do turismo cívico do país.

Com informações da Secretaria de Turismo