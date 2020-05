Túnel de desinfecção garante saúde de garis no DF

PUBLICIDADE 

Um túnel de desinfecção foi construído pela Sustentare Saneamento com o objetivo de prevenir o novo coronavírus e preservar a saúde de seus colaboradores. Os garis atravessam a estrutura, que emite um produto de ação antibactericida, fungicida e viral, antes e depois do expediente.

Instalado na garagem de Taguatinga, o Túnel da Esperança como foi denominado, é o primeiro a ser instalado numa empresa de coleta de lixo domiciliar no Distrito Federal. A ação conta com o apoio do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU-DF).

“Entendemos que será mais um reforço no combate contra o COVID-19. A ideia é que possamos superar o quadro atual de pandemia garantindo que os nossos colaboradores não sejam contaminados com o novo coronavírus, dando continuidade às atividades com mais segurança e trazendo tranquilidade para suas famílias”, disse a superintendente regional da Sustentare, Rejane Costa.

Em formato de arco, o equipamento é feito com PVC nas seguintes dimensões: 4,20cm de comprimento, 2,30cm de largura e 2,50cm de altura. Ao ingressar no túnel, o sensor de presença é acionado, pulverizando névoas com quaternário de amônia 5ª geração, que não tem cheiro, não mancha a superfície desinfetada e não causa alergia ou agressão à epiderme. O tempo de passagem dura, em média, 15 segundos. Veja:

Além do túnel de desinfecção, a Sustentare Saneamento lançou campanha de conscientização sobre medidas preventivas para evitar a disseminação do coronavírus e como proceder em caso de sintomas por meio de cartazes, banners, manual de orientação e vídeo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todos os garis receberam máscaras, álcool em gel, água e sabão para a higienização frequente das mãos e dos materiais de trabalho. Os caminhões e ônibus são desinfetados antes e depois do expediente, assim como os vestiários e salas do setor administrativo.

O grupo de risco foi afastado do trabalho e os colaboradores passaram a ser direcionados diretamente para o trecho, evitando aglomeração em alojamentos ou pontos de apoio. Com frequência, a equipe do Serviço de Segurança do Trabalho (SESMT) afere a temperatura dos colaboradores com termômetros digitais infravermelhos, entre outras ações.