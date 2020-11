TSE: 194 urnas foram substituídas e 364 mil eleitores justificaram ausência

PUBLICIDADE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou neste domingo, 29, que 194 urnas precisaram ser substituídas neste segundo turno das eleições municipais. Não houve, contudo, registros de necessidade de voto manual. O primeiro boletim do órgão foi divulgado às 10h, com dados atualizados até às 9h27. O segundo informativo deve ser divulgado ao meio-dia. O Tribunal informou ainda que 364.414 eleitores justificaram ausência por meio do e-Título até às 10h.

Em São Paulo, Estado com o maior número de urnas substituídas, 65 unidades foram trocadas. Já no Rio de Janeiro, foram 56 substituições.

A troca é feita para garantir a continuidade da votação. Para isso, o País dispõe de 48.231 urnas de contingência. O TSE informou que 38.284.410 eleitores estão aptos a registrar votos neste segundo turno das eleições, que ocorre em 57 cidades, incluindo 18 capitais.

Para quem precisa justificar a ausência do voto, o Tribunal relatou que o aplicativo e-Título “tem funcionado adequadamente e sem instabilidade”. No primeiro turno, o excesso de acessos provocou instabilidade na ferramenta. A justificativa pelo e-Título neste domingo vale para quem está fora de seu domicílio eleitoral e realizou o cadastro até ontem às 23h59.

A justificativa também pode ser feita presencialmente em qualquer seção eleitoral. Após a votação, quem não conseguiu ir votar tem até 60 dias para justificar pelo aplicativo, site ou presencialmente em cartório. O TSE informou que é preciso anexar documento que comprove o motivo da ausência.

