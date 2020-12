TRT-10 realiza leilão na próxima quinta (3)

PUBLICIDADE

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) realiza, na próxima quinta-feira (3), a partir das 10h, um leilão unificado de bens. O evento será virtual nos sites dos leiloeiros que participarão da ação.

O principal item disponível para lances é o terreno do antigo Hotel Torre Palace. Avaliado em R$ 35 milhões, o lance mínimo para levar o terreno é de R$ 17,5 milhões. A expectativa é que com o valor arrecadado no pregão seja possível pagar as dívidas trabalhistas do hotel, abandonado em razão de disputas entre herdeiros do empreendimento.

Imóveis

Também estarão disponíveis para venda dois lotes na Quadra 6 do SCR/Sul – cada um com 200 m2 – com valor total de avaliação de R$ 7,5 milhões e lance mínimo de R$ 2,25 milhões, um imóvel comercial na Quadra 14 do SCIA/Guará, avaliado em R$ 960 mil e com lance mínimo de R$ 480 mil, um imóvel no Núcleo Bandeirante, avaliado em R$ 300 mil e com lance mínimo de R$ 150 mil, um apartamento na QNL 10 em Taguatinga, avaliado em com lance mínimo de R$ 180 mil, um apartamento na CNB 11 em Taguatinga, avaliado em R$ 160 mil e com lance mínimo de R$ 128 mil, e uma casa na QR 127 em Samambaia, avaliada em R$ 100 mil e com lance mínimo de R$ 50 mil.

Outros itens

Também poderão ser arrematados um lote com uma câmara fria e dois refrigeradores comerciais, avaliado em R$ 29.850,00 e com lance mínimo de R$ 10.447,50, uma cobertura metálica com telhas de alumínio com 66 metros de comprimento, avaliada em R$ 100 mil e com lance mínimo de R$ 30 mil, uma máquina batedeira de massa, avaliada em R$ 8 mil e com lance mínimo de R$ 2,4 mil, e um VW Apolo VIP 1991, avaliado e com lance mínimo de R$ 1 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dívidas trabalhistas

Na Justiça do Trabalho, o leilão acontece quando o devedor – condenado em um processo trabalhista – não paga sua dívida e tem bens penhorados. É um ato determinado pelo juízo para, a partir da penhora, vender bens do devedor com o intuito de pagar dívidas trabalhistas devidas a trabalhadores em razão de sentenças condenatórias. O dinheiro arrecadado vai para uma conta judicial e depois é repassado para os trabalhadores credores.

Os leilões públicos no âmbito da Justiça do Trabalho são excelentes oportunidades para empresários e pessoas físicas adquirirem bens móveis e imóveis e produtos de qualidade por preços abaixo do valor de mercado. É também uma forma de auxiliar o Poder Judiciário a garantir a empregados lesados o pagamento de verbas trabalhistas devidas, reconhecidas por decisão judicial, mas inadimplidas pelos empregadores.

Com informações do TRT-10