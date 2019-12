Trio é preso suspeito de cometer roubos em Samambaia

PUBLICIDADE 

Três homens foram presos na QR 217 em Samambaia, neste sábado (28), suspeitos de roubo. De acordo com a PMDF, policiais militares estavam fazendo patrulhamento em Samambaia Sul quando avistaram um carro Peugeot branco modelo 2009 com as luzes apagadas.

O carro foi visto na QR 304, mas o condutor não obedeceu a ordem de parada da polícia e fugiu. Os policiais continuaram a busca pelo veículo. Na QR 215, testemunhas relataram à equipe que o carro havia batido em outro veículo estacionado e que seus ocupantes haviam fugido a pé.

Os suspeitos foram localizados e detidos logo depois. Um dos indivíduos estava escondido em uma residência próximo ao local informado pelas testemunhas. No interior do veículo havia uma televisão LCD, uma mochila e outros pertences de várias vítimas. Algumas delas compareceram ao local e reconheceram os objetos apreendidos.

O proprietário de uma casa roubada na QR 208 informou que no momento que iria trancar o portão foi rendido pelos suspeitos. De acordo com o relato da vítima à polícia, eles anunciaram o roubo e colocaram todos os familiares trancados em um quarto. O trio fugiu levando os celulares das vítimas, uma televisão e mais de R$ 2 mil e dinheiro.

O veículo utilizado no roubo, havia sido roubado em Taguatinga na madrugada do dia 27 de dezembro. Um dos presos tem 33 anos, oito passagens por roubo e uma por furto. O segundo indivíduo responde a 18 inquéritos e tem passagem por uma receptação e treze furtos. O terceiro envolvido tem 31 anos, uma passagem por roubo e outra por receptação.