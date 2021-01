Trio é preso após roubar loja de eletrônicos na Rodoviária do Plano Piloto

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio de militares do 6º Batalhão, detiveram três homens suspeitos de furtarem uma loja de eletrônicos no mezanino da Rodoviária do Plano Piloto por volta de 5h desta quinta-feira (14).

Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o primeiro suspeito. Ele foi detido pela corporação com cinco caixas de acessórios eletrônicos da loja furtada.

Enquanto os policiais conduziam o suspeito para a base policial montada na Rodoviária, o monitoramento avistou mais dois homens furtando o mesmo estabelecimento. Um deles foi detido dando cobertura para o outro suspeito que estava na loja furtando uma caixa de som.

O trio foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia (DP), assim como as imagens do furto. Na delegacia dois foram autuados em flagrante por furto e a participação do terceiro ficou em apuração.