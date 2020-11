Trevo de Triagem Norte passará por vistoria neste sábado (21)

PUBLICIDADE

Neste sábado (21) a Rede Urbanidade, formada por representantes da sociedade civil e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), realiza, a partir das 9 horas, vistoria na ciclovia do Trevo de Triagem Norte (TTN). O objetivo é verificar se a obra recém concluída atende as necessidades dos usuários, como sinalização adequada, segurança e condições do asfalto.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), a ciclovia tem 8,7 km de extensão: começa na SQN 216 e vai até o Balão do Torto. O promotor de Justiça Dênio Augusto Moura destaca que a fiscalização é importante para garantir condições de mobilidade para pedestres e ciclistas.

“O TTN é um conjunto de intervenções rodoviárias claramente voltado para atender as necessidades dos meios de transporte motorizados, sobretudo dos automóveis. No entanto, é necessário verificar se foram resguardados os interesses dos usuários dos modos ativos de deslocamento, como os ciclistas e pedestres, assim como dos usuários do transporte coletivo. Aspectos como paradas de ônibus, calçadas, pontos de travessia de pedestres e a própria ciclovia merecem tratamento prioritário, conforme determina a legislação que dispõe sobre a política de mobilidade urbana”, explica o promotor de Justiça

Para garantir o respeito aos direitos de pedestres, ciclistas e usuários do transporte coletivo na área do Trevo de Triagem Norte, a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) instaurou procedimento para obter informações sobre as soluções adotadas pelo Distrito Federal e pelo DER-DF. A vistoria deste sábado faz parte desse trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informação do MPDFT