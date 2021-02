Três veículos colidem após o balão do Paranoá

PUBLICIDADE

No início da manhã deste domingo (7), por volta de 9h43, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender um acidente na BR-001 envolvendo três veículos. A ocorrência, atendida por três viaturas e 13 militares, ocorreu após o balão do Paranoá.

Não se sabe a dinâmica do acidente e a cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Apenas uma pessoa ficou ferida. Ocupante de um dos veículos, uma mulher de 33 anos foi levada para o Hospital Regional do Paranoá com entorse no joelho direito, consciente e orientada. Os carros envolvidos são: