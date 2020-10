Três regiões do DF vão sofrer corte de energia nesta sexta-feira (16)

PUBLICIDADE

As redes elétricas de Vicente Pires, Taguatinga e São Sebastião vão passar por manutenção preventiva nesta sexta-feira (16). Durante o período dos serviços, a Companhia Energética de Brasília (CEB) vai interromper o fornecimento de energia para garantir a segurança dos técnicos que executarão os reparos.

Entre 8h e 13h, ficarão sem energia as chácaras 41, 42, 42-A e 90 de Vicente Pires, e a QNL 5, conjuntos C e D e lotes pares dos blocos E ao G, em Taguatinga. Além da manutenção preventiva, haverá poda de árvores.

Em São Sebastião, de 8h40 às 16h, a energia será desligada no Núcleo Rural Capão Comprido, afetando a Fazenda Mandacaru e as chácaras Lemos, Terra Nostra, Palmital, Santo Antônio e as de números 1, 5, 8, 9, 9-A, 10, 10-B, 11, 11-A, 12, 13 e 15.

Em caso de dúvidas, o morador pode entrar em contato com a CEB pelo telefone 116. O número fica disponível 24h. A ligação é gratuita.

As informações são da Agência Brasília