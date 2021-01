Três regiões do DF receberão serviços da CEB nesta segunda-feira (11)

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) fará a instalação de transformador no Morro da Cruz, em São Sebastião, nesta segunda-feira (11). Por segurança, será preciso interromper o fornecimento de energia, entre 9h e 13h, afetando as chácaras São José, São Raimundo e as de números 41, 83-A e 85.

Equipes também estarão em Planaltina, para instalação de um vão de rede de baixa tensão. Por isso, a fazenda Lagoa Bonita e as chácaras Santa Luzia e São Sebastião ficarão sem energia, entre 14h e 18h desta segunda-feira (11).

Poda de árvores

O trabalho de poda de árvores também deixará o Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia, sem energia, nesta segunda-feira, entre 8h e 13h, afetando as chácaras 2/158 e 2/160.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

Agência Brasília