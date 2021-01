Três regiões do DF ficarão sem energia nesta terça-feira

PUBLICIDADE

As regiões administrativas de Planaltina, Sobradinho e Ceilândia terão o fornecimento de energia elétrica interrompido, temporariamente, nesta terça-feira (12). Isso porque, a Companhia Energética de Brasília (CEB) irá realizar serviços de melhoramento na extensão de rede aérea de alta tensão das cidades.

A operação vai acontecer entre as 9h e as 16h30 nas quadras 1 (Conjunto E), 2 (conjuntos A a C), 7-J (conjuntos A a C e F) e 7-M (conjuntos 2 a 4), de Planaltina.

Manutenção preventiva e poda de árvores também deixarão Sobradinho e Ceilândia, temporariamente, sem energia nesta terça-feira (12). Entre as 8h40 e as 16h30, o desligamento abrangerá o Núcleo Rural Sobradinho II, fazendas Três Irmãos, Limoeirão, Três Poderes e Sonhem, além da Anfera Agropecuária e da Chácara Santa Rita.

Ainda nas operações programadas para esta terça, em Ceilândia, a interrupção ocorrerá no Núcleo Rural Boa Esperança, das 9h às 16h30, nas chácaras Bom Jesus, Ceilândia, Ariel, Cabral, Matos Oliveira, Beatriz, Cristo Rei, Nihil, Morro Gêmeos, Renascer, Novo Horizonte, Araújo, Sonho Real, Recanto dos Tucanos e São Joaquim, além do Sítio Ipê.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com a CEB pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília