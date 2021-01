Três regiões do DF ficarão sem energia nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) substituirá postes no Altiplano Leste e no condomínio Privê Morada Sul, no Lago Sul, nesta quinta-feira (7). Por segurança, será preciso interromper o fornecimento de energia entre 8h30 e 13h30, o que afetará as chácaras Beija Flor, Três Irmãos, Recanto Feliz, Porteira, Jerusalém e Vila Lobos, além dos sítios Varandas e Caliandra (no Altiplano), Santos Dumont e as chácaras 19 a 26, no Privê.

Outras duas regiões do Distrito Federal terão desligamento programado de energia nesta quinta-feira (7): Park Way, entre 7h50 e 13h30, nos conjuntos 3 a 5 da Quadra 14; e Núcleo Rural Rodeador, em Brazlândia, na chácara Santa Helena, entre 8h10 e 13h30. O motivo é a poda de árvores e a erradicação de eucaliptos.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas ao público.

As informações são da Agência Brasília