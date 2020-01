Três presos fogem da papuda nesta terça (28)

PUBLICIDADE 

Três presos fugiram do bloco 1 do Centro de Detenção Provisória (CDP) do Complexo Penitenciário da Papuda na madrugada desta terça-feira (28). Os detentos abriram um buraco na parede e fugiram do presídio.

Fontes confirmaram a informação ao Jornal de Brasília. Os fugitivos são Roberto Barbosa dos Santos, Candido Aparecido da Silva e Carlos Augusto Mota de Oliveira.

A ocorrência foi registrada na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

O complexo não registrava uma fuga há quatro anos. No dia 21 de fevereiro de 2016, 10 detentos da Penitenciária do Distrito Federal 1 (PDF 1) fugiram durante a chamada feita pelos agentes penitenciários, conhecida como “confere”.

