Três pessoas são mortas a tiros em Sobradinho II

Três pessoas, duas delas menores de idade, foram mortas a tiros na madrugada deste domingo (11) no setor de mansões de Sobradinho.

Segundo investigações da Polícia Civil (PCDF), as vítimas estavam em uma festa, quando um adolescente de 16 anos chegou disparando. Ele tinha como alvo apenas uma das vítimas, mas as outras duas acabaram atingidas.

As vítimas são um jovem de 18 anos e dois adolescentes, uma de 17 e um de 14 anos.

Ainda de acordo com a PCDF, a motivação do crime seria uma guerra de gangues da AR 19 e do condomínio Versalles.

O adolescente apontado como autor do ato infracional já foi identificado, mas está foragido. A Delegacia da Criança e do Adolescente cuida do caso.