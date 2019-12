Três pessoas morrem em acidente na DF 345

PUBLICIDADE 

Três pessoas morreram no acidente de trânsito na DF 345, rodovia que liga Brasília a São João da Aliança, na altura do km 6, o trecho é próximo ao cruzamento com a BR 020.

Segundo informações preliminares, um Uno entrou de uma vez no cruzamento da rodovia e colidiu com um Polo. Com o impacto da batida, o Uno caiu na ribanceira e todos os ocupantes morreram no local.

Os três ocupantes do automóvel tiveram ferimentos leves e foram levados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Sobradinho.

Os policiais militares estão no local e aguardam a perícia da Polícia Civil.

Com informações da PMDF