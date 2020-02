Três pessoas foram baleadas em 30 minutos na madrugada deste domingo (23)

PUBLICIDADE 

Na madrugada deste domingo (23) três homens foram baleados no Distrito Federal (DF) em apenas 30 minutos. Das três vítimas, duas não resistiram e faleceram e um ficou ferido e foi levado para o hospital.

Um caso aconteceu em Samambaia Sul, no conjunto 14 da quadra 313, por volta de 3h10. Dois homens foram atingidos no local. Um morreu na hora e o outro foi levado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já o outro caso aconteceu no Recanto das Emas, às 3h40. Um homem ainda não identificado, com idade entre 35 e 40 anos, foi baleado. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), eles foram até o conjunto 7 da quadra 202, mas quando chegaram no local foi constatado óbito.

Nenhum suspeito foi identificado e as investigações estão a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).