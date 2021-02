Três pessoas ficam feridas após acidente na BR-070

PUBLICIDADE

Um acidente na BR-070 deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (12). Uma das vítimas ficou em estado grave, e o Corpo de Bombeiros (CBMDF) fez o transporte de helicóptero ao Hospital de Base.

Segundo o CBMDF, o veículo envolvido, um Honda Civic de cor preta, capotou e parou fora da via, sentido Ceilândia. Além do homem que ficou em estado grave, um homem e uma mulher também se feriram e foram levados ao hospital Bom Jesus, em Águas Lindas de Goiás-GO. O Samu do Estado de Goiás auxiliou no atendimento.

O trânsito na via ficou interditado nos dois sentidos para atendimento das vítimas. Veja o momento da chegada de uma das viaturas do CBMDF ao local do acidente:

