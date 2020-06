Três homens se envolvem em grave acidente enquanto fogem da polícia

PUBLICIDADE

A PMDF recebeu informações de que três homens em um Renault/Sandero estavam roubando pessoas em uma parada de ônibus na Av. Hélio Prates. Assim que ficaram sabendo do caso, começaram a patrulhar as imediações e, no centro de Ceilândia, avistaram o veículo.

Com a aproximação da viatura, o motorista do carro acelerou e fugiu. Neste momento teve início uma perseguição pelas ruas de Ceilândia e, no Conjunto B da QNM 21, o Sandero colidiu com um poste. ]

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para realizar o socorro e, para isso, mobilizou sete viaturas, um helicóptero e 35 militares.

O veículo era conduzido por Gabriel Nascimento Moraes, 18 anos, e ocupado por Caio Gabriel Silva Alves, 18 anos, e Tales Rodrigues de Moura, 20 anos. Eles atingiram um poste de iluminação, gerando queda da rede de tensão. Dos três ocupantes, dois ficaram presos às ferragens.

No local do acidente as equipes do CBMDF encontraram um veículo bastante deformado, com duas pessoas em seu interior e os cabos de energia sobre ele. Foi necessário aguardar a chegada da CEB para iniciar o resgate.

A primeira vítima, Tales Rodrigues, saiu do veículo sozinha, foi atendida e foi transportada pelo CBMDF para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com escoriações e ferimentos nos membros superiores.

A segunda vítima, Caio Gabriel, foi desencarcerada após quarenta minutos, estava com trauma de crânio e instável, foi atendida e transportada pelo CBMDF para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde foi então embarcada no Resgate 03 e levada ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

A terceira vítima, Gabriel Nascimento, foi liberada das ferragens após uma hora de resgate, teve um choque hipovolêmico, foi medicada, recebeu soro ainda na cena, sendo estabilizada e transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao IHBDF. Apresentava também fratura de quadril.

Dentro do veículo a PMDF encontrou duas facas e um simulacro de arma de fogo. A corporação acompanhou todo o socorro e escoltou as viaturas dos bombeiros e do Samu até os hospitais de destino dos pacientes. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foi até o local do acidente.