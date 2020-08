Três feiras do DF passam por reforma

PUBLICIDADE

O programa Feira Legal, criado pelo GDF, está reformando três feiras da capital ao mesmo tempo: a do Gama, a do Riacho Fundo e a de Candangolândia. O objetivo é modernizar e legalizar os pontos. As ações devem ser concluídas no mês que vem.

As obras são de responsabilidade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). O diretor-presidente Fernando Leite falou sobre as ações. “Após as revitalização, esses locais estarão limpos, organizados e com a mesma variedade e receptividade de sempre”, prometeu.

Um dos principais objetivos das obras é atrair, novamente, os clientes para os tradicionais centros de comércio. “As feiras sempre foram um grande atrativo para a população da capital, mas a falta de reformas acabou afastando as pessoas”, lamenta.

Segundo o subsecretário de Mobiliário Urbano da Secretaria Executiva das Cidades, Alexandre Yanez, as revitalizações nas três feiras são semelhantes. “Claro que depende da necessidade de cada local, mas, no geral, serão feitas reformas no piso, alambrados e estacionamento, além de construção de calçadas acessíveis e pintura”, explica.

Com informações da Agência Brasília