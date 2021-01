Três cidades do DF ficarão sem energia nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) anunciou que, nesta quinta-feira (28), equipes da empresa vão realizar a compactação de rede aérea de alta tensão no SIA Trecho 6, entre 8h40 e 16h30. Por isso, a interrupção do fornecimento de energia será executada o nos lotes 5/15, 10/20, 25/35, 105/115, 125/135, 145/175 e 185/195.

A empresa também estará com equipes em serviços em outras duas regiões, nesta quinta-feira. Das 9h às 15h, será feita a substituição de transformador nas QSB 10 e 11 e entrequadra 10/11, em Taguatinga. Neste intervalo de tempo, a região ficará sem energia.

Brazlândia

Outro local será Brazlândia, para poda de árvores, entre 8h40 e 16h30, na região de Almécegas. Com isso, ficarão sem energia as fazendas Palestina, Água Limpa, Campina Verde, Jacaré, Santa Izabel, Santa Sara, Portal dos Angicos, Uruana e Dois Irmãos; as chácaras Santa Terezinha, Recanto das Andorinhas, Flamengo, Almécegas nº 01, Nossa Senhora Abadia, Amador, Brasília, Fagundes, Santo Antônio, Boa Vista; os sítios Paraíso, Boa Vista, Hasab Ala e dos Ricardos; além do Rancho Mandarin.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília