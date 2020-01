Três carros colidem em São Sebastião e derrubam poste de luz

PUBLICIDADE 

Três carros de passeio se envolveram em um acidente na noite desta quinta-feira (9), na Avenida do Setor Tradicional de São Sebastião, em frente á quadra 09. A forte colisão aconteceu às 19h30 , e destruiu um poste de luz que ficava no local. Acionada, uma equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, precisou separar as ferragens do que restou do poste.

O acidente aconteceu em frente a uma barbearia. Sergio Eduardo Figueira dos Reis, 45 anos, perdeu o controle do seu veiculo, após colidir com outro carro, de condutor não identificado, vindo a colidir posteriormente com uma coluna de madeira de sustentação do telhado de uma barbearia. Sem controle, o automóvel ainda atropelou Wanderson Pereira Folha, 36 anos.

Após o atropelamento, o carro colidiu com um poste de energia e bateu lateralmente com outro carro estacionado. Uma coluna de madeira do telhado da barbearia ficou presa no veiculo.

Sergio sofreu pequenos ferimentos na cabeça e recusou transporte. A CEB foi acionada para realizar o desligamento da rede elétrica. A vítima foi atendida e transportada para o IHBDF consciente e estável, com fratura no membro inferior direito. O local ficou aos cuidados da PMDF, aguardando a perícia.

Com informações da CBMDF