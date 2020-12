Treinos de ginástica serão realizados no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

PUBLICIDADE

O Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek receberá, a partir do próximo ano, as atividades de ginástica artística e acrobática que antes eram ministradas ao lado do Ginásio Nilson Nelson. Sob responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), o espaço passará por adequações necessárias para receber os equipamentos da Federação Brasiliense de Ginástica.

As esportistas da modalidade estão com treinamentos presenciais interrompidos desde o início da pandemia de Covid-19. A Federação Brasiliense de Ginástica, atualmente, contempla as modalidades artística, rítmica, acrobática, aeróbica e de trampolim.

“Sabemos da importância de um local adequado para a prática de qualquer modalidade esportiva e queremos oferecer infraestrutura de treinamento para que nossos atletas possam apresentar a melhor performance em torneios e campeonatos”, afirma a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão, que visitou o local, acompanhada pelo presidente da Federação Brasiliense de Ginástica, Marco Antonio Martins, e pelo treinador de ginástica artística Carlos Augusto Bezerra da Silva.

Reformas

“Já conversei com o engenheiro da obra e tiramos todas as dúvidas sobre pisos certos, entre outras coisas”, comenta Marco Antonio. “Com tudo dando certo, o espaço vai atender bem nossa demanda e poderemos fazer eventos, como Brasileiro e Brasiliense”. Reformas dos banheiros e separação de espaços são algumas das adequações previstas para a área.

Se antes os treinos eram interrompidos quando havia eventos no Ginásio Nilson Nelson, com a mudança para o pavilhão, essa questão será sanada. Marco Antonio acredita que, dependendo da disposição do espaço, as equipes de ginástica rítmica poderão também se estabelecer no endereço.

