Treinamento reforça cuidados da equipe de materiais hospitalares

PUBLICIDADE

Os trabalhadores da Central de Material Especializado (CME) do Hospital de Base (HB), administrado pelo Instituto de Gestão e Estratégia de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) receberam na última semana, um treinamento conduzido por um médico do trabalho e por um técnico de segurança para reforçar os cuidados com a covid-19.

Eles abordaram com a equipe os cuidados corretos para evitar o coronavírus. A iniciativa foi promovida pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) em parceria com a Superintendência Operacional do HB.

“A gente sabe que a pandemia traz um misto de emoções para todos, inclusive para o pessoal da área técnica, que também fica muito exposto porque precisa fazer a desinfecção dos materiais usados com pacientes”, comenta Andreia Calabro, gerente de logística e uma das responsáveis pela iniciativa.

Treinamento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O treinamento, além de orientar e tranquilizar os profissionais, os ajuda a ter maior controle do uso dos materiais. “Quando você conscientiza a equipe, ela se torna mais consciente em todas as esferas, desde a correta esterilização ao uso correto de EPIs [equipamentos de proteção individual]. Isso otimiza o serviço”, diz Andreia.

Participaram da capacitação 15 dos 89 colaboradores da Central de Material Especializado. Outros treinamentos estão previstos para o restante da equipe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que faz a a Central de Material Especializado

A Central de Material Especializado é responsável pela limpeza, organização e inspeção de todo o instrumental do hospital. O trabalho é imprescindível para garantir um ambiente limpo e sem infecções. Esse reforço das medidas de segurança, na opinião da chefe de núcleo da CME, Richênia Fernandes, vem para somar ainda mais na higienização. “Com a prevenção, o trabalho se torna mais seguro e eficiente.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cuidado com os colaboradores

Desde dezembro de 2020, o Iges-DF promove treinamentos com colaboradores de diversos setores para evitar o aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus. A capacitação é conduzida por um médico do trabalho e por um técnico de segurança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Além do CME, foram treinados, até o momento, os maqueiros e os profissionais do projeto Humanizar, no Hospital de Base.

Agência Brasília