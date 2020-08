Treinamento da Polícia Federal em Santa Luzia é questionado por deputado

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (12) o deputado distrital Fábio Felix encaminhou para o Secretário de Estado de Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres, um documento questionando se a população da Chácara Santa Luzia teve informações sobre treinamento realizado na região pela Polícia Federal (PF).

Vídeos gravados no momento do treinamento mostram crianças e pedestres acompanhando as atividades, que contam com a participação de helicóptero, lançamento de bombas e troca de tiros.

“Considerando a situação apresentada solicitamos informações sobre a atividade de treinamento realizada na comunidade, se a comunidade foi informada sobre tal treinamento e se todas as medidas de proteção à comunidade foram tomadas”, questionou Fábio Felix.

Veja os vídeos do treinamento:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE