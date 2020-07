Trechos de Park Way, Lago Norte e Lago Sul ficarão sem luz no domingo (19)

PUBLICIDADE

Trechos de Park Way, Lago Sul e Lago Norte ficarão sem energia por algumas horas neste domingo (19). A Companhia Energética de Brasília (CEB) fará reparos na rede elétrica, como substituição de transformador, manutenção preventiva e remanejamento de poste.

No Park Way, das 8h40 às 13h30, a CEB vai fazer a troca do transformador. Por conta desse trabalho, durante esse período, será suspensa a energia elétrica na Quadra 7, Conjunto 3, lotes 6 a 12.

Das 12h50 às 17h, a rede elétrica do Lago Norte passará por manutenção preventiva, afetando o fornecimento de energia no Varjão do Torto nas quadras 4 (conjuntos A a E); 5 (Conjunto A, lotes 1, 2, 10, 17; Centro de Saúde e Conjunto B, Lote 10); 6 (Conjunto A, Lote 7, Conjunto I, lotes 1, 2, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 7, (Conjunto A, lotes 1, 2, 7, 40 e Conjunto B, lotes 2, 11).

No Lago Sul, das 13h às 16h30, a CEB fará remanejamento de um poste. Para tanto, será preciso suspender o fornecimento e energia elétrica do Condomínio Solar da Serra II, quadras 6 (Lote 2); 7 (lotes 2, 3, 8, 10, 13, 18, 20, 22, 25, 29, 30); e 9 (lotes 5, 7, 11), durante o tempo que durar a operação.

Com informações da Agência Brasília