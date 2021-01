Trecho da Epia no sentido Colorado/Torto será interditado neste sábado (30)

PUBLICIDADE

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) vai interditar neste sábado (30), entre 9h e 14h, o fluxo de veículos na via expressa da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA/DF-003), no trecho entre o balão do Colorado e o balão do Torto.

Durante a interdição, os motoristas que dirigem no sentido Sobradinho/Brasília trafegarão pela pista nova (terceira pista) na descida do Colorado, que foi liberada há um ano e meio.

O objetivo da interdição é para que a empresa que executa a obra de construção do viaduto do Torto, o último elevado que integra a Ligação Torto-Colorado, realize a retirada da tela de proteção da parte inferior da estrutura.

As informações são da Agência Brasília