Trecho da DF-290 vai sofrer alteração no trânsito nesta quinta-feira

Os agentes de trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) realizarão, entre as 17h e as 19h desta quinta-feira (3), uma mudança pontual no trânsito do balão entre Santa Maria e Novo Gama (GO), localizado na altura do km 28 da DF-290.

O objetivo do teste é verificar uma solução para amenizar o congestionamento que se forma no horário de pico da tarde na rotatória. Os dois semáforos existentes no balão serão desativados e os agentes de trânsito farão o controle de tráfego com o sistema “pare e siga” durante as duas horas de testagem.

As informações são da Agência Brasília