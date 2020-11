Transporte: novos itinerários para Santa Maria

PUBLICIDADE

Os usuários do transporte coletivo ganharam mais uma alternativa de rota: a recém-inaugurada Linha 251.6, criada para atender pedido dos moradores de Santa Maria e Gama. O trajeto abrange Terminal do BRT – Avenida dos Alagados – Residencial Santos Dumont – Rodoviária do Gama, proporcionando uma viagem mais confortável e rápida – especialmente quem vai para o Residencial Santos Dumont e para a área central do Gama, já que, a partir de agora, o passageiro não precisa percorrer toda a extensão dos setores Oeste e Leste. É uma economia de tempo de 20 a 30 minutos.

As linhas 251.7 e 251.8 também tiveram parte dos itinerários alterados. Ambas continuam passando pela estação do BRT de Santa Maria, Avenida dos Alagados e Rodoviária do Gama. A partir de agora, porém, a primeira linha atende somente os setores Sul e Oeste do Gama, ficando a segunda com o Setor Leste.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) também providenciou alterações em outras duas linhas da região: a 020.2 e a 330.8. Ambas tiveram um aumento na oferta de horários de circulação. A Linha 020.2 ganhou viagens aos domingos para atender quem reside nas proximidades da Avenida Santa Maria e precisa se deslocar ao Gama. Já a 330.8 agora vai operar com mais horários nos dias úteis, fins de semana e feriados, para melhor atender os passageiros da região do Polo JK.

Pedidos atendidos

“As alterações nas linhas de ônibus de Santa Maria estavam planejadas há certo tempo, mas não foram implantadas devido à pandemia do coronavírus”, explica o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus. “Como as atividades estão sendo retomadas, foi possível implantar as adequações e atender os usuários que pediram viagens mais rápidas para a área central do Gama.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A população aprova o reforço dos itinerários. Moradora do Residencial Santos Dumont, a auxiliar administrativa Eduarda Ferreira, 22 anos, soube da nova Linha 251.6 pela internet e aproveitou seu dia de folga para testá-la. “Vai trazer resultados mais gratificantes, porque as outras linhas que levavam para o Santos Dumont demoravam muito, e as viagens agora vão ser mais rápidas”, avalia.

O bombeiro hidráulico Antônio Ismar, 55 anos, mora em São Sebastião e visita constantemente sua mãe, no Setor Leste do Gama. Para o passeio familiar, ele utiliza a Linha 251.8 e elogiou a alteração do itinerário. “O caminho está mais curto, não precisa mais passar pelo Setor Oeste. É muito bom”.

Agência Brasília