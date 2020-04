Transparência no DF em tempos de crise

PUBLICIDADE 

Em mais uma ação de transparência, o Governo do Distrito Federal (GDF), na manhã de hoje (24) reuniu representantes de vários órgãos da Justiça do DF que fazem parte do Comitê Executivo Distrital de Saúde, recebidos pelo Secretário da Casa Civil, Valdetário Monteiro, no Palácio do Buriti.

O grupo, que contou com integrantes da OAB, Defensoria Pública e Ministério Público do DF, e o desembargador do Tribunal de Justiça do DF, Roberto Freitas, por meio de videoconferência, recebeu informações referentes às tomadas de decisão do governo diante da pandemia que já infectou mais de 1,1 mil pessoas na capital.

Para a defensora pública-geral do Distrito Federal, Maria José Nápolis, essa troca de informações é importante para esclarecer mais ainda a sociedade e ajudar na prevenção contra a Covid-19. A advogada elogiou a atuação do governo no combate da crise sanitária. “São informações que têm uma relevância no contato direto com o nosso público-alvo, que são as pessoas vulneráveis”, disse. “O governo tem sido bastante coerente com as medidas de isolamento e com as determinações da Organização Mundial de Saúde, sendo assim fundamental para a contenção da pandemia no DF”, elogiou.

Os dados científicos, as informações e as pesquisas são geradas por diversos setores do Governo do Distrito Federal e foram disponibilizadas tanto no formato impresso, quanto digital. O grupo teve acesso aos quadros que embasam todas as ações do governador Ibaneis Rocha desde o início da crise.

Essas informações são tabuladas por técnicos da Codeplan, diariamente, considerando todos os fatores que podem influenciar na transmissão do vírus, como número de passageiros nos trens do metrô e ônibus, carros e pessoas nas ruas. Esses números são cruzados com os dados das pessoas infectadas, considerando sexo, idade e gravidade do quadro de saúde.

“A transparência dá confiança ao governo para ir tomando as medidas e dar tranquilidade para a população”, destacou o chefe da Casa Civil, Valdetário Monteiro. “É importante estreitar a relação do governo com o Ministério Público, para unir forças no combate à pandemia”, reforçou o presidente da Codeplan, Jean Lima.

Após a reunião, todos foram convidados a conhecer a sala de situação, setor estratégico de onde a cúpula do GDF tem acesso a todos os números referente à crise sanitária.

“O governador tem acompanhado pessoalmente estes dados, a sala de situação foi criada exatamente do lado da dele, para que ele possa ter acesso aos números em tempo real”, explicou o secretário da Casa Civil. “São conteúdos que ajudam o governador a tomar as decisões”, completou o presidente da Codeplan.

Juíza da 3ª Vara da Infância do DF, especializada em Saúde Pública, Kátia Balbino destaca que a atuação do governo reforça o princípio da deferência, ou seja, o de cada um cumprir o seu papel na sociedade. “Isso mostra a preocupação do governo em dar transparência e que as decisões dele são baseadas em estudos”, avaliou.

Com informações da Agência Brasília.