Trânsito será alterado no Eixão a partir desta sexta

Nesta sexta e final de semana o trânsito no Eixão será alterado. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) deu início ontem (16) à última etapa da obra de rejuvenescimento asfáltico do Eixo Rodoviário (DF-002).

Para a finalização desta fase é necessária a realização de intervenções no trânsito da região durante os horários de execução dos trabalhos, que acontecem no período noturno. Antes as interdições na via eram pontuais, somente no trecho em obras.

Porém, agora, as intervenções tomam uma nova proporção, sendo necessário o bloqueio total ou parcial da via de acordo com a necessidade do trabalho. A primeira ação já foi realizada na noite de ontem (16), entre 20h e 6h, para aplicação de microrevestimento asfáltico e marcação da pré-sinalização horizontal.

Confira as próximas alterações:

17/01 (sexta-feira)

– Ação: Interdição total do Eixão Sul, nos dois sentidos da via.

– Período: 20h às 6h.

– Serviços: Aplicação de microrevestimento asfáltico e marcação da pré-sinalização horizontal (pintura de faixas).

– Vias alternativas: os eixinhos.

18/01 (sábado)

– Ação: Interdição do Eixão Sul, sentido Rodoviária do Plano Piloto, incluindo as alças do viaduto Camargo Corrêa e o Buraco do Tatu.

– Período: 18h às 6h;

– Serviços: Aplicação de microrevestimento asfáltico.

– Vias alternativas: A pista de acesso ao Eixão sul estará interditada para os veículos que vierem do balão do aeroporto. Os motoristas deverão tomar a saída à direita, seguir pela DF-004 (antiga L4), fazer o primeiro retorno semafórico e acessar a via de ligação com o Eixo L Sul.

Com o fechamento do Buraco do Tatu, na direção norte, os veículos deverão utilizar a plataforma da rodoviária para acesso ao Eixo Rodoviário. (conforme croqui anexo).

19/01 (domingo)

– Ação: Interdição do Eixão Sul, sentido aeroporto, incluindo as alças do viaduto Camargo Corrêa e o Buraco do Tatu.

– Período: 18h às 6h;

– Serviços: Aplicação de microrevestimento asfáltico.

– Vias alternativas: Com a interdição do Eixo Rodoviário Sul e alças do viaduto Camargo Corrêa, os veículos que vierem da via W1-sul deverão acessar a primeira saída à direita e logo após a alça do Trevo de Triagem Sul, que dá acesso à via L4 sul, seguir adiante e acessar a rodovia DF-004.

Com o fechamento do Buraco do Tatu, na direção sul, os veículos deverão utilizar o Setor de Diversões Sul (atrás do Conjunto Nacional e Conic), para acesso ao Eixo W Sul. O acesso da via S-1 para o Eixo W-sul estará interditado.

Os ônibus com destino ao Eixo W-sul deverão seguir pela via S-1, acessar o primeiro retorno, seguir pela via até a primeira entrada à direita para o Setor Hoteleiro Norte e seguir pelo Setor de Diversões Sul. (conforme croqui anexo).

Histórico da obra

O serviço de rejuvenescimento asfáltico dos 15 km de extensão do Eixo Rodoviário (DF-002) teve início em 26 de julho de 2019, e compreende o rejuvenescimento com microrevestimento asfáltico da pista de rolamento – incluindo serviços de reparos localizados – e sinalização horizontal da rodovia, no trecho entre o Trevo de Triagem Norte (TTN) e o Trevo de Triagem Sul (TTS), além de faixa de pavimento de concreto entre o túnel do aeroporto e o viaduto da DF-051/DF-002.

A empresa contratada trabalha apenas no período noturno para minimizar os transtornos no trânsito na principal e mais movimentada rodovia do DF. Em média, 120 mil veículos passam pelos Eixões Sul e Norte diariamente.

O valor investido nesta obra é R$13 milhões. O DER/DF estima que toda a obra seja finalizada até o final de janeiro.

Com informações da Agência Brasília.