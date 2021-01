Trânsito: Ponte JK terá bloqueio neste fim de semana

PUBLICIDADE

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal irá interditar duas faixas da Ponte JK, no sentido Plano Piloto – Lago Sul. O bloqueio acontece a partir das 22h desta sexta-feira (15). Somente a faixa da direita ficará liberada para a passagem dos veículos.

A previsão do DETRAN é que o tráfego seja normalizado às 5h da segunda-feira (18).

O bloqueio atende à solicitação da Novacap, que realizará obras de reparo nas juntas de dilatação da ponte. Como alternativa aos motoristas que pretendem cruzar o lago, a faixa central da Ponte Costa e Silva estará aberta no sentido Plano Piloto – Lago Sul, no sábado (16) e no domingo (17), das 9h às 20h.

Com informações da Agência Brasília