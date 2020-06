Trânsito na Esplanada será interditado neste domingo (21)

PUBLICIDADE

A nota publicada anteriormente continha uma incorreção, ao afirmar que a Esplanada seria bloqueada. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o fechamento vale apenas para veículos, com trânsito livre de pessoas para realização de manifestações.



O governo do Distrito Federal decidiu fechar a Esplanada dos Ministérios para o trânsito de veículos por causa de manifestações marcadas para ocorrer neste domingo, dia 21. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o fechamento não impedirá o acesso de manifestantes. Há um ato de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro agendado para o período da manhã e da tarde, na Esplanada. O bloqueio valerá a partir das 23h59 deste sábado, dia 20.



A interdição vale durante todo o domingo. O trânsito de veículos ficará vetado na Esplanada a partir da rodoviária. Os automóveis também não poderão acessar a via S2, entre o prédio do Anexo 4 da Câmara dos Deputados e a Procuradoria-Geral da República. O controle será feito pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), Polícia Militar e Departamento de Estradas de Rodagem (DER).



O governador Ibaneis Rocha (MDB) já decretou por duas vezes o fechamento total da Esplanada para conter aglomerações durante a pandemia da covid-19 e impedir manifestações antidemocráticas de apoiadores do governo Jair Bolsonaro, com ameaças a instituições. Desta vez, no entanto, os atos estão liberados.



Ao Estadão, Ibaneis disse que pode voltar a barrar o acesso às sedes de órgãos e à Praça dos Três Poderes. Congresso, Supremo e Planalto estão cercados por grades. “Não vou admitir baderna na minha cidade”, afirmou o governador, na última quarta-feira, dia 17.

Estadão Conteúdo