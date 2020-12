Trânsito na DF-087 será interrompido para obras da Caesb

PUBLICIDADE

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que nesta quarta-feira (30), o trânsito na DF-087 será interrompido das 8h às 17h. A ação é necessária para a instalação de cobertura no vão de iluminação natural da via. O fluxo de veículos será controlado pelas equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER).

Para acessar a DF-087, que é conhecida como Via do Jóquei e liga a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) à Via Estrutural, os condutores deverão utilizar o Viaduto do Guará e fazer o retorno.

O trecho de cobertura da adutora já foi executado, com a colocação de grades fabricadas em tela chapa expandida e cantoneiras. Para a conclusão dos serviços, será utilizado um caminhão basket, específico para operações dessa magnitude.

A previsão de duração dos serviços é de oito horas. No entanto, se houver necessidade, os trabalhos serão concluídos na quinta-feira (31).

Agência Brasília