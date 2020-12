Traficantes presos no DF se passavam por pedreiros para esconder drogas em construção

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), prendeu dois homens, de 22 e 27 anos. por tráfico e associação para o tráfico no Setor Sul do Gama, na manhã desta terça-feira (22).

As prisões ocorreram durante a Operação Monte Castelo, que teve início após a corporação receber diversas denúncias anônimas contra os suspeitos.

A dupla trabalhava como pedreiro. A droga foi encontrada com a ajuda de um cão farejador e estava escondida no meio dos materiais de construção.

Com os suspeitos, os agentes encontraram diversas porções de maconha e uma quantia de dinheiro em espécie. Eles foram presos em flagrante.