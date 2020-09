Traficante é preso pela mesma equipe policial no Guará pela segunda vez

PUBLICIDADE

Por volta das 18h50 desta quarta-feira (9), na QI 23 do Guará uma dupla é presa por tráfico de drogas, . Um deles já era conhecido pelos policiais militares e havia sido preso por posse ilegal de arma de fogo, meses atrás.

A equipe policial fazia patrulhamento quando visualizou o veículo Palio azul com dois ocupantes.

No momento da abordagem, o passageiro desceu do veículo com uma sacola verde e tentou empreender fuga. Foi contido, sendo necessário o uso da força. Na sacola continha cerca de 500g de maconha e no bolso da calça havia uma porcão de cocaína e outra de maconha.

Com o motorista, foi encontrada uma porção de maconha e outra de cocaína. No veículo mais duas porções de maconha.

Na casa do passageiro, após autorização, foram encontrados uma balança de precisão, filme plástico, tesoura, um bloqueador de alarme veicular e uma porção de maconha de aproximadamente 500g. Os dois detidos foram conduzidos à 1ª DP para providencias.

As informações são da PMDF