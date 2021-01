Traficante é preso em Sobradinho II

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do 13º Batalhão e com o auxílio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), prendeu, por volta de 19h40 dessa segunda-feira (11), um homem por tráfico de drogas em Sobradinho II.

As equipes do BPCães e do Grupo Tático Operacional (GTOP33) foram verificar uma denúncia sobre tráfico de entorpecentes na região de Sobradinho II. Com as características em mãos, eles conseguiram encontrar o suspeito. Durante a abordagem o cão policial Drago encontrou uma porção de maconha próxima ao local onde ele estava.

O rapaz assumiu ser o dono da droga e afirmou realizar a venda no local, além de informar que tinha mais drogas em casa. Os policiais se dirigiram ao local, e com a permissão do proprietário, fizeram uma varredura na residência, onde o cão policial Jatobá localizou em uma gaveta, uma porção grande de maconha e uma balança de precisão.

Foram encontrados também aproximadamente 15 litros de “loló” em garrafas e galões. O detido e os objetos foram encaminhados à 13ª Delegacia para registro