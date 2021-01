PUBLICIDADE

Um homem foi preso por tráfico de substância entorpecente na quadra QR 202, em Santa Maria, por volta das 20h deste sábado (16).

A equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP26) recebeu uma chamada via COPOM para atender uma ocorrência na área, no local os policiais perceberam que uma pessoa subiu em um telhado de uma casa e tentou fugir após avistar as autoridaders. Os policias correram atrás do suspeito que foi detido logo após.

Na residência que ele estava, foram localizados dois tabletes inteiros, ½ tablete, 3 pedaços grandes e 10 pedaços pequenos de maconha, uma porção de cocaína e duas balanças de precisão. O detido foi encaminhado à 20ª Delegacia para registro.

As informações são da PMDF