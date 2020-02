Traficante é preso em apartamento na Ceilândia

PUBLICIDADE 

Policiais militares prenderam um jovem de 24 anos por tráfico de drogas, nesta terça-feira (4), em Ceilândia, enquanto ele vendia drogas no apartamento na QNM 8, Conjunto F.

Os policiais encontraram um tablete com equivalente a um quilo de skunk (espécie de maconha), duas porções de cocaína, uma balança de precisão, MDMA e 520 reais, em espécie, em cima da mesa na sala.

O traficante mantinha um comparsa dentro do apartamento vigiando o local, enquanto ele negociava a venda da droga na calçada do prédio. Apesar de o comparsa ter sido flagrado dentro do apartamento, o jovem detido negou que o amigo soubesse das transações criminosas e assumiu toda a responsabilidade.

O jovem já fora preso uma vez pela Lei Maria da Penha. Agora irá responder por tráfico de drogas. Junto com o amigo, ele foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia.

Com informações da PMDF