Traficante desafia policiais militares e se dá mal

Os policiais militares do 20º Batalhão prenderam um homem por tráfico de substância entorpecente por volta das 20h, desse sábado (14), na Quadra 34, do Paranoá.

O Grupo Tático Operacional (GTOP 40) fazia o patrulhamento, quando abordaram um suspeito em um local conhecido por ser ponto de tráfico, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Quando os policiais estavam saindo do local, pessoas da comunidade os pararam, informando que o suspeito havia passado drogas para outras pessoas minutos antes. A equipe foi novamente atrás do rapaz e conseguiu abordá-lo novamente. Ele então falou que não era traficante, que estavam mentindo e que a equipe poderia ir na sua casa, que não encontraria nada.

A equipe do GTOP40 resolveu aceitar o desafio e foi com o mesmo em sua residência. Lá foram autorizados pela sua esposa a entrarem no local e conseguiram achar em cima do armário da cozinha 500 gramas de maconha e 60g de cocaína dentro de uma meia no guarda-roupas. A droga já estava separada e embalada para comercialização. Foi encontrado ainda uma balança de precisão e uma certa quantia em dinheiro. O rapaz foi encaminhado à 6ª Delegacia para registro.

As informações são da PMDF