Traficante com arma caseira é preso pela PMDF no Itapoã

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta segunda-feira (10), um homem que portava porções de drogas e uma arma de fogo. A prisão aconteceu no Itapoã (DF).

Os militares patrulhavam a região quando um jovem, de 21 anos, viu a viatura e apressou o passo na tentativa de fugir dos policiais. Ele foi abordado e os agentes encontraram duas porções de maconha.

O rapaz morava perto do local da abordagem, com isso, a equipe foi até sua residência. Com a autorização da mãe do suspeito, os policiais entraram na casa e encontram mais 40 porções de maconha, papel filme, além de uma arma artesanal calibre 32.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jovem foi encaminhado à 9ª Delegacia de Polícia.

Confira o vídeo da arma caseira.