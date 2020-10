Tráfego de veículos no Viaduto do Balão do Torto vai ser liberado nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

Os motoristas que trafegam pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia/DF-003) em direção ao Eixo Rodoviário (DF-002) e à Asa Sul vão ganhar mais um rota, isso porque o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) vai liberar, nesta quinta-feira (01), o tráfego de veículos sobre o recém-construído viaduto do Balão do Torto, a partir das 10h.

O serviço no elevado de 56 metros de comprimento contou com o trabalho de 80 operários e passou pelas etapas de fundação, construção dos pilares e das vigas de apoio para as chamadas vigas longarinas, que é o apoio da laje.

Depois foram produzidas as vigas e a laje de concreto armado. Na sequência foi realizado o encabeçamento e a pavimentação asfáltica do viaduto, a instalação de guarda-corpos, de defensas metálicas e, por fim, as sinalizações horizontal e vertical.

“Com a modificação no trânsito, o motorista que trafega pela via expressa da Epia, no sentido Planaltina/ Brasília, e pretende acessar a Asa Sul pela Ponte do Bragueto deverá pegar o último acesso antes do Balão do Torto para que, desta forma, seja direcionado a passar pelos viadutos que serão liberados”, explicou o superintendente de Obras do DER/DF, Cristiano Cavalcante.

Outra mudança positiva causada pela liberação do trecho será para quem vem de Sobradinho ou Planaltina pela via expressa em direção ao centro de Brasília. O condutor vai acessar uma agulhinha construída antes do Torto e será direcionado para três faixas em direção ao viaduto liberado. Confira no croqui abaixo.

Liberação por etapas

O viaduto que será liberado amanhã é o quinto trecho da obra da Ligação Torto-Colorado finalizado e liberado para o tráfego de veículos. Em abril de 2019 foi liberado o primeiro trecho, de acesso à DF-150 por dois novos viadutos. Aproximadamente 30 dias depois, conforme previsto pelo DER/DF, foi realizada a segunda liberação: o acesso do Balão do Colorado ao Lago Oeste.

Em setembro do mesmo ano o órgão liberou o terceiro trecho: a terceira pista entre o Torto e o Colorado, sentido Sobradinho/Brasília, com 5,2 quilômetro de extensão, totalmente sinalizada. E em dezembro de 2019 foi liberado o quarto trecho: o acesso ao Taquari.

O sexto e último trecho – que marcará a conclusão total da obra, prevista para dezembro deste ano – é o Viaduto do Torto, que atualmente conta com 75% de execução. A estrutura faz a ligação do fluxo entre Asa Sul e Ponte do Bragueto para a terceira pista (nova) em direção a Sobradinho e condomínios.

Nesta obra já foram executadas as etapas de fundação, de construção dos pilares e das vigas de apoio para as chamadas vigas longarinas (apoio da laje). Após as vigas serem içadas, serviço programado para começar no próximo sábado (2), a obra entrará na fase de instalação dessas vigas para, na sequência, ser implantada a laje, depois o encabeçamento do viaduto, a pavimentação asfáltica, a instalação de guarda-corpos e, por fim, as sinalizações horizontal e vertical.

Morador da DF-150, o médico veterinário Ian Assuri, de 50 anos, tem acompanhado cada uma das liberações dos trechos finalizados. Para ele, os serviços concluídos têm atendido bem à população da parte norte da cidade.

“Não vejo a hora de concluir também o viaduto do Torto no sentido condomínios. O trânsito pra nós aqui já melhorou significativamente, mas com a conclusão contaremos com muito mais agilidade e conforto no tráfego”, comemorou.

Histórico da Ligação Torto-Colorado

Iniciada em 2014, a obra conta com até 100 operários e tem investimento total estimado em R$ 90 milhões. O DER/DF já finalizou as etapas de terraplenagem, drenagem, pavimentação, colocação de meios-fios e sarjeta, além da finalização de aproximadamente 5,2 quilômetros de ciclovias. Foi executada ainda a construção de uma ponte e de dez viadutos.

A conclusão das obras no Complexo Viário Joaquim Domingos Roriz, que compreende as obras da Ligação Torto-Colorado e do Trevo de Triagem Norte (TTN), aliviará o trânsito de toda a saída norte do DF.

As informações são da Agência Brasília