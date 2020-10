Trabalho presencial está autorizado pelo governador

PUBLICIDADE

O governador Ibaneis Rocha autorizou o retorno ao trabalho presencial a partir desta sexta-feira (9). Em Diário Oficial publicado na noite desta quinta-feira (8), a autorização conta com regras para a volta em órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Estão entre as diretrizes para o retorno, estão a avaliação da necessidade e revezamento de servidores no ambiente presencial, por turnos ou dias. Além de ser garantido o afastamento imediato do servidor que demonstrar sintomas compatíveis com a enfermidade, decorrente da Covid-19.

Os protocolos para prevenção da Covid-19, como o uso de máscaras, além da higienização das mãos com álcool em gel 70% deverão ser respeitados.

Os dirigentes observarão as regras da Organização Mundial de Saúde (OMS) de higienização permanente de assentos e outros elementos que tenham frequente contato humano.

O uso de bibliotecas ou auditórios serão limitados e organizados. As reuniões virtuais devem ser priorizadas em detrimento das presenciais. Além disso, a distância mínima de 2 metros entre os empregados precisa ser assegurada.