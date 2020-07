Trabalho oferece vagas em 35 especialidades

PUBLICIDADE

A semana começa com a oferta de 178 vagas disponibilizadas pelo painel da Secretaria do Trabalho do Distrito Federal como parte da Sistema Integrado Nacional de Empregos (Sine). Como novidade nesta segunda-feira (27), as oportunidades para auxiliar de confeitaria, sem especificações de salário, experiência comprovada e escolaridade, e de vendedor interno, este com salário de R$ 1,2 mil mais benefícios, experiência comprovada e ensino médio completo.

São, ao todo, 35 profissões (confira aqui) oferecidas para quem procurar as agências do trabalhador. Seguindo a mesma tendência da semana passada, o maior número de ofertas se concentra na especialidade de consultor de vendas.

Do total de 52 vagas nesta especialidade, 50 oferecem salário de R$ 1.045,00 mais benefícios, enquanto outras duas pagam diárias de R$ 12,50, também com benefícios. Nos dois casos os candidatos devem ter ensino médio completo, mas não precisam comprovar experiência.

Entre as oportunidades oferecidas há profissões com diferentes propostas para os candidatos. É o caso das três vagas para marceneiro, duas das quais sem exigência de escolaridade.

Mas a primeira paga salário de R$ 1,1 mil mais benefícios, e exige experiência. Já a segunda, que não exige experiência, tem oferta de salário de R$ 1,6 mil mais benefícios. A terceira vaga, com oferta de R$ 1,7 mil mais benefícios, também não exige experiência comprovada, mas o interessado precisa ter ensino fundamental completo.

As vagas para candidatos a mecânico também oferecem três condições peculiares. Duas delas não exigem escolaridade, mas cobra experiência comprovada, e pagam salários de R$ 1.155,00.

Uma terceira vaga, com oferta de salário de R$ 1,9 mil mais benefícios, exige experiência comprovada e ensino fundamental completo. A quarta vaga para a profissão, específica para automóveis em geral, não requer experiência comprovada, mas cobra ensino fundamental incompleto e oferece salário de R$ 1,3 mil.

Outras profissões com grande número de vagas em oferta são técnico de enfermagem e auxiliar de estoque. As duas requerem ensino médio completo, mas a primeira, que não exige experiência comprovada, conta com 32 oportunidades com salários de R$ 1.565,98. Já para a segunda são 20 oportunidades que exigem comprovação de experiência, com salários de R$ 1.170,00 mais benefícios.

No ramo alimentício, uma vaga para confeiteiro, que exige ensino médio completo, paga salário de R$ 3 mil. Outra, que aceita candidatos com ao menos ensino fundamental incompleto, oferece salário de R$ 1,1 mil. Nos dois casos é necessária a comprovação de experiência. Já as duas vagas para pizzaiolo, que exigem comprovação de experiência e ensino fundamental completo, têm salários de R$ 1,4 mil mais benefícios e R$ 1,8 mil mais benefícios.

As agências do trabalhador funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mas os interessados em concorrer às oportunidades oferecidas pela Secretaria do Trabalho também podem recorrer ao aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Agência Brasília