Trabalhadores do setor de eventos fazem manifestação por sobrevivência da categoria

Com os problemas que vem enfrentando por conta da pandemia do novo coronavírus, os empresários e trabalhadores da indústria criativa de eventos realizaram, nesta terça-feira(25), na Esplanada dos Ministérios, um protesto em prol dos trabalhadores que vem passando por necessidades básicas por não poder trabalhar.

De acordo com representantes do movimento, a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, além do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio e o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Rafael Prudente (MDB), receberam os manifestantes que se concentraram no Museu Nacional e seguiram para o Congresso Nacional.

o encontro se deu de maneira pacífica, entretanto, os representantes cobraram medidas e ações sobre o retorno do segmento da economia criativa. O grupo entregou uma carta com pedidos como o cumprimento da Lei Aldir Blanc, que destina recursos para empresas, artistas e técnicos; Planejamento de um programa de capacitação, treinamento, formalização profissional para os trabalhadores e trabalhadoras do backstage; Auxilio emergencial específico para o setor, que se estenda até a decretação do fim do estado de calamidade pública e autorizada a realização de novos eventos, dentre outros.