Trabalhadores caem de andaime em obra na Papuda

PUBLICIDADE 

No fim da manhã desta terça-feira (10), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender três trabalhadores que caíram de um andaime que está sendo utilizado em uma obra dentro do Complexo da Papuda.

O CBMDF mobilizou duas viaturas e nove militares para atender a ocorrência. Quando a corporação chegou no local, encontrou os dois operários caídos. A estrutura era equipada com rodas, tinha cerca de 5 metros e, ao ser movimentada do lugar onde estava com os operários, acabou tombando.

Francisco Filho de Castro, 43 anos, foi levado para o Hospital de Base com suspeita de fratura no braço direito e uma contusão na coluna, mas estava consciente, orientado e estável. Ivan Jesus também foi atendido, com fratura no braço esquerdo e na clavícula direito, também para o Hospital de Base, consciente, orientado e estável.