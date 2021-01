Totens vandalizados na W3 começam a ser recuperados

PUBLICIDADE

Neste mês, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), iniciou a limpeza dos totens de sinalização das vias W3 Sul e Norte. Apesar de integrarem as obras de arte a céu aberto da cidade, são constantemente vandalizadas, amassadas, sujas e pichadas.

Elas fazem parte do Plano Diretor de Sinalização de Brasília. Criadas pelo arquiteto Danilo Barbosa, em 2010, têm dezenas de modelos e quatro padrões de cores – um deles como peça permanente no Museu de Arte Moderna de Nova York.

São 310 totens ao longo de toda a W3, sendo que 60 já foram recuperados até esta segunda-feira (11). Em até 30 dias o DER conclui o mapeamento dos pontos onde a recuperação não é possível e inicia a produção de novas placas para substituição. A fabricação do material é toda feita pelo órgão, assim como a mão de obra direta utilizada na recuperação.

“Aos 60 anos de Brasília, está na hora de pensar em cada detalhe de manutenção da cidade. E não poderia ser diferente com a sinalização, esse meio tão importante de informação para quem mora e circula pela cidade”, afirma o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur.

O trabalho está sendo feito inicialmente na Asa Sul e segue depois para a Asa Norte. Oito técnicos do órgão lavam as placas para retirar o acúmulo de poeira e de pó de asfalto, fazem a raspagem dos papéis de propaganda afixados irregularmente, pintam e recolocam os adesivos de endereçamento, quando necessário. Tudo sem precisar remover a placa.

Há dez anos no setor, o superintendente de Operações do DER-DF, Murilo de Melo, conta que acompanha pela primeira vez um trabalho de limpeza de placas como esse. Ainda segundo ele, o índice de depredação e descuido das placas pelo cidadão é muito grande. “Utilizam os totens como quadro de propaganda, colando anúncios e papéis, o que é ilegal”, afirma.

As informações são da Agência Brasília