Tosse: quando ir ao médico?

PUBLICIDADE

A tosse é um reflexo involuntário do corpo humano. Quando o ar sai pela garganta, nariz e boca empurra para fora possíveis micro-organismos que estejam no caminho. Muitas vezes uma crise de tosse repentina é apenas o pulmão forçando uma expiração de ar, como um movimento de defesa do organismo, para liberar as vias respiratórias.

A tosse pode ocorrer por um curto período e regredir espontaneamente. No entanto, também pode ser sintoma de várias doenças. Se durar mais de uma semana e interferir na rotina do paciente, é necessário procurar um especialista em clínica médica para avaliação, diagnóstico do quadro e o tratamento necessário.

Sinal de alerta

A tosse pode ser aguda, quando dura até três semanas, ou crônica, quando supera este período. Pode ser seca, quando não há a eliminação de catarro, e costuma ser uma das mais incômodas. Geralmente é resultado de outras condições, como algum processo alérgico, rinite, faringite, laringite, bronquite, asma, refluxo, pneumonia e tuberculose.

No caso do novo coronavírus, a tosse seca não ocorre em todos os casos, mas costuma ser o segundo sintoma mais frequente depois da febre. Para ter certeza, deve ser feito o exame que detecta a doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A tosse produtiva, quando há secreção, pode ocorrer tanto antes quanto após o tratamento das doenças, podendo sintoma de resfriado comum, tuberculose e até câncer de pulmão.

Orientação

Por ser um sintoma que incomoda, as pessoas podem optar inicialmente pelo atendimento via teleconsulta. Nessa modalidade, o clínico geral pode dar orientações sobre os procedimentos a serem adotados e o que deve ser observado nos próximos dias.

Muitos reclamam da piora à noite. De acordo com os especialistas da Rede D’Or São Luiz, isso ocorre como defesa do organismo e pode estar associada à falta de hidratação ou a algum agente alergênico no ambiente.

Geralmente a tosse pode ser aliviada com hidratação. O paciente deve, de preferência, ingerir líquidos quentes, como chás, permanecer em ambientes mais úmidos e bem ventilados e até fazer uso de umidificador de ar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para amenizar a sensação de irritação na garganta, além das orientações anteriores, a pessoa pode consumir mel, fazer gargarejos com soro fisiológico para limpar a área, evitar ambientes com ar condicionado e não fumar ou ficar próximo de quem fuma.

A automedicação não é recomendada. Xaropes ou pastilhas que funcionaram com parentes e conhecidos são contraindicados. Apenas o médico pode receitar o medicamento e a dosagem adequados para a situação

A Organização Mundial da Saúde orienta que ao tossir ou espirrar em lugares públicos, sejam usado lenço, papel descartável ou antebraço para cobrir a boca.

Casos mais urgentes

Pacientes com hipertensão, diabetes ou que estão fazendo hemodiálise ou quimioterapia devem procurar atendimento médico imediato em caso de tosse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

São sinais de agravamento do quadro a tosse persistente, que produz secreção e vem acompanhada por febre, indisposição, dor no peito, dores musculares, fraqueza, falta de ar, perda de peso, queda de pressão. Esse paciente deve ser levado para atendimento médico com rapidez.

O mesmo é indicado se houver expectoração com sangue. Independente do volume expelido, é necessário buscar uma emergência hospitalar. Pode ser causada pela tuberculose, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite, pneumonia e câncer de pulmão. Neste quadro, será necessária internação para acompanhamento e um tratamento que envolva especialistas de diferentes áreas.