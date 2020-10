Torre Palace Hotel será leiloado

PUBLICIDADE

Fundado em 1973, o Torre Palace Hotel, no Setor Hoteleiro Norte, será leiloado. O imóvel que está abandonado desde 2013, foi avaliado em R$ 35 milhões.

O leilão será divido em dois. O primeiro será exclusivamente eletrônico, 20 dias após a publicação do edital e com duração de cinco dias úteis. Os lances eletrônicos devem ser enviados ao site JF Leilões.

O segundo acontecerá as 0h do dia útil seguinte ao término do primeiro leilão, caso não haja alienação, remição ou adjudicação dos bens. Ele durará até o dia 26 de novembro, às 10h, dia do leilão presencial, no Foro de Brasília (SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3).

Quem arrematar o Torre Palace Hotel deverá depositar 20% do valor, completando o restante da verba em 24 horas do dia útil subsequente.

Com uma área total construída de 7.526,40 metros quadrados,o hotel virou abrigo de moradores de rua e usuários de drogas.