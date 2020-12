Torre de TV ganha iluminação especial para o Natal

PUBLICIDADE

Desta sexta (11) até o dia 25 deste mês, a Torre de TV, um dos principais cartões postais de Brasília, se transforma em cenário de Natal. O local será palco do Natal da Torre de TV, promovido pelo Banco de Brasília (BRB), que é o gestor da torre.

Serão oferecidos shows de luzes diariamente – às 19h15, às 20h15 e às 21h15 – com projeção mapeada, acompanhada de sound design e iluminação do monumento com canhões de laser.

O evento conta ainda com a apresentação de artistas circenses, atores, bailarinos, além da presença do Papai Noel e da participação virtual do poeta nordestino Bráulio Bessa. Apenas no dia 24 não haverá exibições.

A organização enfatiza que serão seguidos todos os protocolos de segurança relacionados à Covid-19. O público deverá manter o distanciamento de pelo menos dois metros entre as pessoas, e haverá álcool gel disponível.

Durante o período natalino, além dos espetáculos, a torre terá uma iluminação especial. A feira também vai contar com uma decoração diferente.

“Em um ano tão adverso para todos, poder oferecer uma iniciativa cultural e de entretenimento à população do DF é motivo de orgulho para o BRB. Reforçamos, assim, nosso papel de banco público e do de promover desenvolvimento econômico, social e humano para o Distrito Federal”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Em outubro deste ano, o banco, em parceria com a Secretaria do Turismo (Setur), a Secretaria de Projetos Especiais (Sepe) e a Novacap, reinaugurou o Mirante da Torre de TV, a tradicional feira, a fonte luminosa e o mezanino. Para 2021, estão previstas outras etapas de reforma daquele espaço público.

Iluminação de LED

A segunda estrutura mais alta do Brasil, com 230 metros de altura, projetada pelo arquiteto e urbanista Lucio Costa, teve seu antigo sistema de iluminação substituído pela tecnologia LED.

O projeto, que prevê uma economia de energia de 358,74 MWh/ano e uma redução de demanda de 81,90 kW na ponta, permitirá um destaque na estrutura, além de possibilitar a alteração da cor da luz, já que o sistema possui tecnologia RGB.

“Essa tecnologia é capaz de iluminar as estruturas com milhares de cores, produzindo diversos efeitos, conforme o tema escolhido, enriquecendo e destacando um dos principais monumentos da nossa capital, esquecido há anos”, explica o diretor de Regulação da Companhia de Eletricidade de Brasília (CEB), Wanderson Menezes.

A iluminação de LED também abrange a região do canteiro central do Eixo Monumental e adjacências da torre, o que garante mais segurança para os visitantes. “Para a CEB, é uma grande honra poder fazer parte dessa melhoria e deixar um dos principais pontos turísticos de Brasília ainda mais bonito, além da economia que essa modernização vai gerar e da maior segurança que isso trará aos turistas e visitantes ”, disse o presidente da companhia, Edison Garcia.

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da CEB Distribuição, em atendimento à Lei nº 9.991/2000, que determina que as concessionárias de distribuição de energia elétrica devem aplicar, anualmente, o valor equivalente a 0,40% de sua receita operacional líquida anual no desenvolvimento de programas que promovam o uso eficiente e racional de energia elétrica.

No caso da torre, o repasse dos recursos e as características do projeto foram firmadas mediante termo de cooperação assinado entre as partes. O custo total é de R$ 2.439.248,90, montante do qual R$ 1.237.455,83 foram provenientes do PEE e R$ 1.201.793,07 de contrapartida da Secretaria de Obras.

“É importante ressaltar que todos os equipamentos substituídos serão reciclados por meio de manufaturas reversas, seguindo as normas ambientais. Dessa forma, contamos com um sistema de iluminação mais eficiente e econômico e ainda contribuímos com o meio ambiente”, detalhou o assessor da área de gestão de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética da CEB, Elias Alvarenga.

Natal da Torre de TV

Data: de 11 a 25 deste mês, com exceção do dia 24.

Horários: diariamente, às 19h15, às 20h15 e às 21h15.

As informações são da Agência Brasília